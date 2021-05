Ultime calcio - Giuseppe Iachini domani guiderà la Fiorentina per l'ultima volta, poi per la società gigliata sarà tempo di stringere per il nuovo allenatore. Con Rino Gattuso che è destinato ad altre piazze dopo l'ultima partita alla guida del Napoli, Commisso e i suoi dirigenti si stanno guardando intorno alla ricerca di un nuovo tecnico. Che potrebbe essere Paulo Fonseca. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.