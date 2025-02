Terremoto a Napoli, scossa alle ore 00:20 percepita in tutta la città: epicentro e magnitudo

Terremoto a Napoli: scossa alle ore 00:20 percepita in tutta la città. Una scossa durata per diversi secondi e percepita molto forte in varie zone del territorio napoletano.

Terremoto a Napoli: magnitudo ed epicentro

Trema ancora la terra a Napoli e nella zona flegrea con un terremoto di magnitudo 3.9. Una lunga e intensa scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione tra le 00.15 e le 00.20. Si attendono i dati sulla magnitudo dell'evento sismico. Poco prima della mezzanotte due scosse di magnitudo 3.0 tra le 23.45 e le 23.46 erano state registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv.

Riguardo la scossa dello sciame sismico delle ore 00:20, INGV scrive:

"Un terremoto di magnitudo Md 3.9 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 16-02-2025 23:19:52 (UTC) 17 minuti, 25 secondi fa

17-02-2025 00:19:52 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8290, 14.1480 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli)".