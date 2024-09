Super Meret, Il Mattino: Conte e lo staff lavorano tanto sulla testa del portiere, il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla prestazione di Alex Meret:

"Non è stata la partita perfetta. Qualche difetto ancora c'è perché almeno quattro parate di Meret sono state decisive prima che esplodesse tutto il potenziale offensivo azzurro. La differenza nei momenti di difficoltà la fanno i campioni e sono quelli del Napoli, che a Cagliari ha centrato la terza vittoria di fila, una serie che non si vedeva da inizio 2023 con la squadra che avrebbe vinto lo scudetto (Spalletti arrivò a 8). [...] C'era tra i pali un portiere finalmente sicuro di sé, come era accaduto soltanto nella stagione dello scudetto. Conte e il suo staff hanno lavorato bene anche sulla testa di questo ragazzo messo continuamente in discussione: è stato fondamentale per evitare che i sardi rientrassero in partita, così come nel match precedente col Parma aveva evitato il pareggio all'ultimo secondo".