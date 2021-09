Sportitalia - Napoli, un’altra prova di forza: Osimhen e Insigne stendono il Cagliari

Napoli Calcio - Alfredo Pedullà ha scritto sul proprio sito:

"Il Napoli fa sei su sei in campionato, altra prova di forza dei campani che tornano in vetta alla classifica di Serie A a 18 punti a punteggio pieno. Gara dominata contro il Cagliari, senza troppi problemi, un gol per tempo per gli azzurri. All’11 zampata di Osimhen su assist di Zielinski e nella ripresa rigore del capitano Insigne, per un fallo di Godin su un imprendibile Osimhen, davvero devastante. Il Napoli non sbaglia un colpo, si dimostra la squadra più in forma del momento e si riprende la vetta della classifica, portandosi a +2 sul Milan".