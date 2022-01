Sportitalia - Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti recupera Mario Rui e rilancia Lozano dal 1'

Alle 18.30 domani al Dall’Ara, il Napoli sfida il Bologna per continuare la corsa nelle zone alte di classifica. In casa felsinea, dopo le negativizzazioni di Dominguez, Van Hooijdonk e Viola, torna disponibile anche Hickey. Ai box Kingsley e Schouten, che lavora però con carichi crescenti e per il quale non è escluso il ritorno tra i convocati per domani. Disponibili Soumaoro e Sansone, che hanno terminato la quarantena di dieci giorni. In casa Napoli, Zielinski si aggrega al gruppo dopo il Covid e giocherà. Dovrebbero esserci dal 1′ Fabian e Lozano. Mertens favorito su Petagna come prima punta. Queste le probabili formazioni secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Bologna Napoli le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Sansone, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Lozano; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti.