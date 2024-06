Speciale Calciomercato, in diretta su CalcioNapoli24 dalle 20!

Live Napoli - Appuntamento con lo Speciale Calciomercato su CalcioNapoli 24 TV in diretta sul 79 del digitale terrestre, su Youtube (CN24). Dalle ore 20:00 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì, collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casa Napoli.

In conduzione Ciro Novellino.