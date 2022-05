Spalletti-Napoli, l'idea di De Laurentiis per il nuovo progetto: spunta un indizio sul futuro

Notizie Napoli calcio. Spalletti sarà ancora l'allenatore del Napoli la prossima stagione? In attesa di parole chiare da parte del tecnico azzurro, ci ha pensato il patron De Laurentiis ad allontanare le nuvole sulla permanenza dell'allenatore di Certaldo: "Uomo e allenatore straordinario, ma bisogna capire quanto si è tinto d'azzurro il suo animo".

Parole chiare quelle di De Laurentiis su Spalletti, che indicano che il futuro dell'ex Roma sia ancora sulla panchina del Napoli. C'è da finire un campionato con le ultime due giornate rimaste, per poi incontrarsi e pianificare il progetto futuro della squadra azzurra. Intanto proprio sul futuro di Spalletti ecco le ultime da Il Mattino:

Ma il buon Spalletti, fino ad adesso, non ha mai manifestato mal di pancia, inquietudini, malinconie legate alla famiglia rimasta a Milano (al contrario di Benitez, ricordate?). L'impressione è che la questione non si pone per quest'anno, non sono indizi di alcun tipo. Ma iniziano già le grandi manovre in vista dell'eventuale rinnovo del 2023. Riflessioni, insomma, da fare non ce ne sono. Almeno sotto il punto di vista di De Laurentiis. Spalletti allenerà il Napoli anche la prossima stagione. Se poi Spalletti ha qualcosa che non gli va giù (ma ha già assicurato di no) e che ha tenuto ben nascosto, allora esca allo scoperto.