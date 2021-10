"Ora non vi garba che tengono palla eh?": Spalletti e le scintille in panchina con Juric

Ultime Calcio Napoli - Il Napoli di Spalletti vola in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno. Contro il Torino il tecnico toscano ne fa otto su otto ed eguaglia il record di Sarri. Ma il match del Maradona ha regalato anche qualche scintilla nel finale. Gli animi si accendono proprio nei minuti di recupero: durante una rimessa di Ospina, con i padroni di casa avanti per 1-0, Juric alza la voce lamentando una eccessiva perdita di tempo.

Spalletti Lozano

Ma Spalletti non ci sta e risponde per le rime al collega."Ora non vi garba che tengan palla, eh?", si sente dire all'allenatore azzurro all'indirizzo della panchina granata. Dopo qualche minuto di concitazione a bordo campo, la lite si è risolta e anzi, a fine partita, Spalletti e Juric si sono anche abbracciati durante le interviste per le tv. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport