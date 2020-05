Sky - Ripresa allenamenti, Napoli a Castel Volturno da venerdì: da domani via ai tamponi

Notizie Napoli calcio. Con il via libera del Viminale, il Napoli si prepara a tornare in campo per gli allenamenti. Come riportato da Sky Sport, la formazione partenopea tornerà nel training center di Castel Volturno a partire da venerdì. La società è al lavoro da tempo per la ripresa delle attività ed ha già stilato una tabella per la sicurezza dei propri tesserati.

Ripresa allenamenti SSC Napoli, Castel Volturno

Allenamenti SSC Napoli, via ai tamponi

Serie A - Già nei prossimi giorni, prosegue l'emittente satellitare, ci sarà il ciclo dei primi 2 tamponi per i giocatori azzurri e lo staff: il primo tra domani e dopo domani, il secondo invece a distanza di 24-36 ore. Già pronto anche il "nuovo" regolamento da mettere in pratica per le sessioni: i giocatori arriveranno al centro tecnico già cambiati, così da essere pronti per l'allenamento evitando assembramenti negli spogliatoi.