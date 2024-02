Sky - Rientro Osimhen dalla Nigeria: fissato il volo di ritorno a Napoli, ecco quanto arriva

Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen sta per tornare in città, ritornerà dall'Africa domattina. A svelare il piano di volo di rientro dell'attaccante nigeriano è l'inviato di Sky Sport, Francesco Modugno:

"Victor Osimhen? L'arrivo è annunciato per domani mattina alle ore 8 a Capodichino, questo è il definitivo piano di volo per il rientro dall'Africa. L'arrivo era stimato per la giornata di venerdì, si è trovata questa sintesi fra le esigenze del calciatore e della SSC Napoli: tornerà domani e non venerdì. Ieri era con la nazionale, ricevuto dal presidente della Repubblica nigeriana. Ha ricevuto premio in denaro, medaglia e appezzamento di terreno per la finale di Coppa d'Africa. Poi ha raggiunto la famiglia in Nigeria, a Lagos.

Sicuramente è stanco e ci dicono dimagrito di 3-4 chili, ha giocato in condizioni meteo particolari in Costa d'Avorio. Serviranno tempi fisiologici per rimetterlo in piedi. L'auspicio di tutti è ritrovarlo subito in campo.

Il volo da Lagos a Napoli è abbastanza lungo, con 15-16 ore di volo. Convocabile per il Genoa? Una possibilità, ma è da capire quali saranno le sue condizioni generali e servirà pianificarne il rientro in campo. Difficile col Genoa, ma col Barcellona sarà certamente la sua notte".