Sky - Psg-Icardi, spunta la prima offerta all'Inter per il riscatto

Ultime calcio - Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere ancora al Psg. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, scrive sul proprio sito:

Icardi

"Tornare in campo non si può, il campionato è finito e il PSG è campione di Francia. Testa e risorse a Parigi sono rivolte alla prossima stagione. E al primo posto della programmazione sembra esserci il nome di Mauro Icardi. 31 partite e 20 gol alla prima stagione con il PSG, numeri che hanno convinto il club parigino a presentare la prima offerta all'Inter per il riscatto del suo cartellino. Sul tavolo dei dirigenti dell'Inter c'è l'offerta: 50 milioni più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Una cifra inferiore rispetto a quanto pattuito tra i club questa estate per il prestito: l'opzione di riscatto è fissata a 70 milioni ma scade il prossimo 31 maggio".