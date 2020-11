Sky - Osimhen potrebbe andare in panchina contro il Milan, Mertens verso il ruolo di punta centrale

Serie A - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in vista della prossima gara contro il Milan, il nigeriano ha svolto, in mattinata, lavoro personalizzato, diviso tra il campo e la fisioterapia, e avverte ancora dolore alla spalla destra, infortunata con la sua Nazionale.

Tuttavia, l’attaccante potrebbe recuperare per la sfida di domenica sera con i rossoneri: la sua presenza dal 1′ è da escludere, ma potrebbe riuscire ad essere quantomeno in panchina, pronto a subentrare. Mertens è il favorito per scendere in campo da centravanti, tornando ad interpretare il suo vecchio ruolo.