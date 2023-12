Sky - Osimhen in Marocco per Pallone d'Oro africano 2023: con lui l'agente ed un fisioterapista del Napoli

Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non passare agli ottavi sarebbe una tragedia calcistica. L’allenamento in corso, Osimhen è assente perché il giocatore è volato in Marocco dove ci sarà la premiazione del Pallone d’Oro africano e Osimhen è un serio candidato. Questa mattina è partito in compagnia del suo agente e di un fisioterapista che gli ha messo a disposizione il club per gestire queste ore. La sua è un’assenza importante ma doveva per forza andare".