Sky - Milik in vantaggio su Mertens, Politano si candida per una maglia da titolare

Ultimissime notizie Napoli - Francesco Modugno, collega di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal centro tecnico di Castel Volturno:

"Rifinitura nel pomeriggio a Castel Volturno. Ci sono sensazioni di formazione ma bisogna pazientare soprattutto sulle condizioni di Mertens per vedere se si può forzare per il Torino. Milik è pronto per sostituire il belga. Bisogna anche valutare le condizioni di Demme o se Gattuso schiererà Lobotka. Pronto anche Hysaj o per sostituire Di Lorenzo che ha giocato parecchio o Mario Rui che ha un po'di acciacchi fisici. La conferenza di Gattuso che ha parlato del suo contratto ma con la voglia di parlare di campo in una stagione fatta di tante voci di mercato. L'allenatore ha parlato anche di formazione con Milik in vantaggio su Mertens per il Torino. Insigne favorito sulla fascia sinistra, mentre Politano è in vantaggio rispetto a Callejon".