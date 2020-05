Notizie Napoli calcio. Non ci sarà Kostas Manolas alla ripresa delle attività in casa Napoli: il centrale greco, fermo per una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra, salterà sicuramente la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore non sarà a disposizione di Gattuso prima di fine giugno al massimo per inizio luglio.