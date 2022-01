Sky - Lazio-Atalanta si gioca: bergamaschi in partenza senza sette positivi al Covid

Serie A - L’Atalanta alle 11.20 partirà per Roma. Il volo – previsto per ieri pomeriggio – era stato spostato a oggi e la squadra può partire. La partita contro la Lazio si può quindi giocare. I positivi sono 7, meno di 9 che è il limite. I casi non sono aumentati dopo l’ultimo giro di tamponi. Questo l’aggiornamento di Sky: “Nessun nuovo caso Covid nell’Atalanta dopo l’ultimo giro di tamponi, i giocatori positivi restano sette. Come programmato ieri sera la squadra sosterrà un breve allenamento a Zingonia prima della partenza per Roma, dove stasera affronterà la Lazio”.