Ultime notizie calcio Napoli - Stagione fino a questo momento molto difficile Paulo Dybala, che non solo ha giocato con il contagocce ma che per di più da diverso tempo è fermo ai box per un infortunio. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, l'argentino ha percepito in giornata un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro e non si è allenato interamente con il resto dei compagni. Di conseguenza, non ci sarà nella super sfida di sabato contro il Napoli.