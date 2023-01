Sky - Il 22 febbraio ci sarà un altro processo a carico della Juve: la situazione

Il successivo processo verrà aperto il 22 febbraio sempre con la FIGC e farà parte di un secondo filone di questo caso, scisso dal primo (chiuso stasera) poiché, attraverso gli atti di Prisma, sono emersi sospetti su altre squadre, non coinvolte in questo primo filone, su cui la Procura Federale ha aperto un'altra indagine. Successivamente, poi, ci sarà da approfondire anche l'indagine sulla manovra stipendi. Tra questi club, possibile la presenza di Atalanta, Sassuolo, Udinese, ma anche di Roma (es. scambio Spinazzola-Pellegrini) e Milan (es. scambio Bonucci-Caldara). Queste ultime due operazioni, infatti, non sono state incluse nel primo filone d'indagine e potrebbero essere integrate nel secondo si legge sul sito di Gianluca di Marzio.