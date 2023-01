Sky - Gollini-Napoli, visite mediche terminate | FOTO e VIDEO

Calciomercato SSC Napoli - Pierluigi Gollini è di fatto il nuovo portiere del Napoli. Sta svolgendo infatti svolgendo in Campania le visite mediche con il club azzurro (presumibilmente proprio alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno). Poi la firma sul contratto: è il nuovo portiere degli azzurri, il nuovo vice Meret.

Lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge i due secondi portieri Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini è da considerarsi quindi ormai concluso: per i due portieri è infatti oggi il momento delle visite mediche. Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto. Con il riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Gollini-Napoli, visite mediche terminate

Pierluigi Gollini ha terminato poco fa le visite mediche a Napoli prima della firma con il club campano (il video in fondo all'articolo), come svelato da Gianluca Di Marzio. La sede delle visite è stata la clinica Pineta Grande di Castel Volturno:

"L'ex portiere di Atalanta e Tottenham ha terminato le visite mediche alle 16,30 presso la clinica Pineta Grande a Castel Volturno. Ultimato l'iter dei controlli medici, sia Sirigu che Gollini firmeranno il contratto con il nuovo club tra stasera e domani mattina".

Gollini, visite mediche col Napoli

Quella del Napoli sarà la sesta maglia che Gollini indosserà nella sua carriera. Classe 1995, cresciuto tra Firenze e Manchester (sponda United), il portiere bolognese ha giocato in stagione nove partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Di proprietà dell'Atalanta, Gollini vanta in totale 25 presenze nelle coppe europee e 121 nel campionato italiano.

Clicca su play per guardare il video di Gianlucadimarzio.com: