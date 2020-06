Sky - Giornata di relax per Dries Mertens, il belga si gode il mare per ricaricare le batterie

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata che difficilmente Dries Mertens riuscirà a dimenticare quella vissuta ieri sera. Il belga, infatti, con il gol dell-1-1 non solo ha regalato agli azzurri la finale di Coppa Italia ma è diventato anche il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli. Ebbene, stando a quanto riportato da Sky oggi l'ex PSV si è concesso una giornata di relax al mare con alcuni amici, anche per ricaricare le batterie in vista della finalissima contro la Juventus.