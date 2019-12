Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Gattuso avrebbe intenzione di ripartire con un 4-3-3 formato da un tridente offensivo con ali molto tecniche.

Ecco perchè il neo allenatore azzurro punterebbe forte su Insigne alto a sinistra dove dovrebbe tornare ad agire anche Mertens che tornerebbe a giocare dove agiva con Rafa Benitez. Il napoletano e il Mertens saranno in ballottaggio per una maglia da titolare con il capitano in leggero vantaggio.