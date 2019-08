Promo Serie A senza il Napoli, il direttore SKY Ferri spiega: "Questione di diritti, c'è uno spot tutto dedicato agli azzurri!" [FOTO&VIDEO]

Notizie Napoli - Ha fatto discutere, e non poco, l'ultima trovata pubblicitaria di Sky. L'emittente satellitare, a pochi giorni dall'inizio del prossimo campionato di Serie A, ha deciso di escludere dallo spot presente sul proprio portale web la SSC Napoli. Presenti frontman di diversi top club di A: Giorgio Chiellini della Juventus, Samir Handanovic dell'Inter, Alejandro Gomez dell'Atalanta, Ciro Immobile della Lazio ed Andrea Belotti del Torino. Una scelta di marketing che ha sollevato l'ennesimo polverone mediatico e che, di certo, non ha fatto felici i tanti tifosi del club partenopeo abbonati a Sky.

Il blogger Maurizio Zaccone ha scritto un post su Twitter contestando ironicamente la scelta di Sky.

"Bisogna avere fiducia nel Napoli. Un giorno forse torneremo in Serie A, giocheremo la Champions e avremo calciatori importanti al livello di Gomez, Chiellini e Belotti, che potranno meritarsi la copertina di Sky che pubblicizza la Serie A".

Subito pronta la risposta di Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport.

"Buonasera Maurizio, per citare le sue parole, il Napoli si meriterà molto presto una copertina dedicata, dal momento che per una questione di diritti utilizzeremo le immagini dei calciatori in maglia azzurra senza abbinamenti con altre immagini. Nessun altro motivo. Grazie".