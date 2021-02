Napoli Calcio - Dopo la positività di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly al Covid-19, il Napoli ha svolto un giro di tamponi in mattinata, il cui esito dovrebbe arrivare in serata. Un'altra tornata di test verrà effettuata anche dopo la mezzanotte a Genova perché da protocollo in questi casi va fatto un tampone anche nel giorno della partita. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

