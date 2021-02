Sky - Condizioni di Politano non preoccupanti, migliora Demme: Gattuso può recuperare altre due pedine per l'Atalanta

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo diverse settimane infernali da questo punto di vista, arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, non preoccupano più di tanto le condizioni di Matteo Politano, uscito malconcio per un problema al costato durante la sfida di Europa League contro il Granada. Il laterale ex Roma dovrebbe esserci a Bergamo, così come potrebbe recuperare Diego Demme, che sta migliorando giorno dopo giorno e che dunque potrebbe dar manforte a centrocampo nella delicata sfida contro l'Atalanta

Politano Napoli