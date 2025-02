L'esultanza di Raspadori ha un nobile significato: il messaggio strappalacrime del piccolo tifoso speciale | FOTO

Quando il Napoli ha segnato il gol del momentaneo uno a uno, l’attaccante del Napoli ha festeggiato in un modo particolare. È stato un gol speciale quello di Giacomo Raspadori per il momentaneo pareggio del Napoli: il giovane attaccante ha infatti dedicato la sua esultanza ad Emanuele, nato a Bari e vittima di una brutta malattia con cui sta lottando da anni.

Raspadori, che tempo fa aveva incontrato Emanuele nell'ospedale dove si trova, aveva promosso di dedicargli questa speciale esultanza in caso di goal… che è arrivato proprio contro la Lazio .

Questo il messaggio del piccolo tifoso tramite Instagram:

"Me l'hai promesso la sera che ci siamo incontrati e stasera mi hai reso felicissimo... vederti venire in camera ad esultare per me è stato bellissimo, ti voglio bene amico mio".