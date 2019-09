UFFICIALE - Serie A, accolta l'istanza del Napoli: gare interne al San Paolo e non al Dall'Ara

Ultimissime calcio Napoli - Una vera e propria corsa contro il tempo i lavori di ristrutturazione fatti al San Paolo e conclusi, di fatto, solo nella giornata di oggi. A tal proposito, sul sito della Lega Serie A è apparso proprio negli ultimi istanti un comunicato in cui si rende ufficiale la scelta del Napoli di giocare le gare interne allo stadio San Paolo invece che al Dall'Ara di Bologna, stadio indicato dalla società in virtù dell'iniziale indisponibilità, a causa per l'appunto dei lavori, dell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito il testo del comunicato in questione:

Stadio San Paolo istanza Napoli