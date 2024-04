Serie A, la classifica a confronto con la passata stagione: passivo choc per il Napoli

Ad aprile 2023 Napoli era praticamente in festa per uno storico scudetto virtualmente già conquistato e per il quale si attendeva solo la matematica, ad aprile 2024 la città è invece sportivamente in lutto per un'annata disastrosa e una serie di umiliazioni come in ultima Napoli-Atalanta e il rischio di finire la stagione senza partecipare alle competizioni europee.

Serie A 2022/23 e 2023/24, la classifica a confronto

Il confronto tra l'attuale e passata stagione è impietosa per i partenopei dopo 30 giornate:

Inter 79 punti (+28)

Milan 65 (+12)

Juventus 59 (=)

Bologna 57 (+13)

Roma 52 (-4)

Atalanta* 50 (+2)

Lazio 46 (-15)

Napoli 45 (-30)

Torino 44 (+5)

Fiorentina* 43 (+2)

Monza 42 (+4)

Genoa 35 (in Serie B)

Lecce 29 (+1)

Udinese 28 (-11)

Hellas Verona 27 (+4)

Cagliari 27 (in Serie B)

Frosinone 25 (in Serie B)

Empoli 25 (-7)

Sassuolo 24 (-16)

Salernitana 14 (-16)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 29 giornate della Serie A 2022/23