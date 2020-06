Serbia, 5 positivi nella Stella Rossa: sabato scorso festa con 18 mila persone

Calcio - La Stella Rossa campione di Serbia ha annunciato che cinque giocatori della prima squadra si sono risultati positivi al coronavirus: si tratta di Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar e Branko Jovicic.

"I giocatori si sentono bene, sono rigorosamente isolati e in costante contatto con lo staff medico del club. Gobeljic, Jovancic, Petrovic e Konatar hanno accusato i sintomi prima della partita contro il Proleter e per precauzione non sono stati convocati. Branko Jovicic non ha accusato alcun sintomo".

I calciatori hanno festeggiato sabato scorso la vittoria del campionato in una festa con circa 10.000 tifosi.