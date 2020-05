Scandalo Inter-Juve, Pistocchi: "Delitto perfetto. Daniele Orsato è il nuovo rappresentante degli arbitri italiani"

Serie A - Questo il commento su Twitter del giornalista di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi, in seguito all'intervista rilasciata da Giuseppe Pecoraro, ex capo della Procura della FIGC, sull'edizione odierna de Il Mattino:

Ci sono statimomenti complicati, ma è stata la direzione di Orsato in Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto degli esposti, sottoscritti,di associazioni, tifosi, organizzazionisul suo operato e per non sbagliare chiesi anche ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento. Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo? Ce li diedero solo a inizio del campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa.. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. C’erano i colloqui di tutto tranne che di quello. Chiese il motivo? Subito. Mi dissero ch enon c’era e basta. Io sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere, anche perché dovevo dare dellerisposte a quegli esposti. Alla fine ho archiviato. Ed è per questo che c’è bisogno di maggiore trasparenza».