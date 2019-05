Sarri: "Io alla Juve? I napoletani sanno l'amore che provo per loro, ma la professione ti porta a fare determinate scelte" [VIDEO]

Maurizio Sarri ha conquistato l'Europa League con il suo Chelsea. Nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Io alla Juve? Negli ultimi 20 giorni sono stato dato per certo alla Roma, poi al Milan e ora alla Juve. Finché sono cose che leggi sui giornali non fanno nessun effetto. Tifosi del Napoli che mi supplicano di non andare alla Juve? Innanzitutto mi fa piacere che la società mi abbia fatto i complimenti. Per quanto riguarda i napoletani, sanno benissimo quale sia l'amore che provo per loro. Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, la professione poi a volte ti porta a fare altri tipi di percorsi. Questo non può cambiare nulla rispetto al mio rapporto con loro".