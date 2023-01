Sampdoria-Napoli, maglia speciale: omaggio a Vialli e Mihajlovic | FOTO

Ultime notizie Serie A - Omaggio con una maglia speciale per i blucerchiati, in Sampdoria-Napoli, che scenderanno in campo a Genova alle ore 18:00 per la Serie A.

Samp-Napoli, maglia per Vialli e Mihajlovic

Maglia speciale con il simbolo dell'infinito al centro fra i nomi Luca e Sinisa, di Vialli e Mihajlovic: è questo l'omaggio della Sampdoria per la sfida contro il Napoli.

Il club blucerchiato comunica infatti che la Sampdoria scenderà in campo con una maglia con una speciale patch. All'interno del colletto ci sarà infatti una dedica a Vialli e Mihajlovic. Nel riscaldamento invece i giocatori indosseranno una maglia col numero 9 e la scritta Vialli.

