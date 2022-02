Salernitana, esordio da sogno per l'ex Napoli Verdi: doppietta straordinaria su punizione! [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Cerca una rinascita a Salerno Simone Verdi, che dopo anni bui tra Napoli e Torino è alla ricerca di riscatto alla Salernitana. Chi bene comincia, in tal senso, è a metà dell'opera.

Salernitana, esordio da sogno per Verdi

L'ex fantasista azzurro, infatti, nel primo tempo della gara in corso contro lo Spezia, ha trovato subito una straordinaria doppietta, con due gol su calcio di punizioni davvero incredibili. Curiosità: l'ex Torino ha segnato una punizione di destro ed una di sinistro, come gli era già capitato a Bologna. Al momento la gara è ferma sul 2-2, con i liguri che per due volte hanno trovato la via della rete su calcio di rigore, trasformato prima da Manaj e poi da Verde.

