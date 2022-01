Rosso a Fabian e Lozano, la squalifica vale anche in campionato? Questo il regolamento

Ultime notizie calcio Napoli - Due rossi pesanti per Fabian Ruiz e Lozano, che hanno sotterrato definitivamente le possibilità del Napoli di continuare la sua avventura in Coppa Italia. Ma la loro espulsione avrà delle ripercussioni anche in campionato? La risposta è negativa. il Codice di Giustizia Sportiva federale, infatti, spiega chiaramente che le squalifiche vanno scontate nella competizione in cui si ricevono queste sanzioni.

Fabian Ruiz e Lozano ci saranno col Bologna?

Pur essendo, infatti, la Coppa Italia e la Serie A due tornei organizzati dalla Lega Serie A, vengono trattati separatamente. Di conseguenza Fabian Ruiz e Lozano potranno regolarmente essere della partita lunedì contro il Bologna.