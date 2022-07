Ritiro Dimaro, il report del terzo giorno: altri 5 rientri, Di Lorenzo, Rrahmani e Politano hanno lavorato in campo

La squadra ha svolto seduta mattutina. Nel pomeriggio anche Ounas, Anguissa, Meret, Elmas e Zielinski si sono aggregati al gruppo. Gli ultimi aggregati hanno svolto la prima parte di test medici e fisici presso il centro sportivo di Carciato e un leggero lavoro atletico in campo.

Mathias Olivera

Il report della seduta di allenamento a Dimaro

Olivera ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Zanoli personalizzato in campo. Di Lorenzo, Rrahmani e Politano, già in campo questa mattina, hanno concluso i test medici in programma e hanno effettuato un leggero lavoro in campo. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli