La Lega Serie A ha deciso di rinviare altre cinque partite per l'emergenza Coronavirus tra cui anche Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, Andrea Agnelli è stato uno dei principali artefici del rinvio della partita, questione legata ovviamente agli introiti economici: il presidente dei bianconeri aveva manifestato la volontà, infatti, di non perdere l'incasso della partita (potenziale di oltre 5 mln di euro), spingendo dunque per il rinvio del match.