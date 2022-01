Rinvio Inter-Venezia: la decisione dopo l'ufficialità dei tamponi

Ultimissime notizie di Serie A con il rinvio di Inter Venezia a causa del Covid 19. Erano 8 ieri i calciatori positivi e ora è in arrivo l'ufficialità del nuovo giro di tamponi che mette a serio rischio rinvio la partita Inter Venezia.

Inter-Venezia: scatta il rinvio, la decisione dopo i tamponi

Come svelato da Il Mattino è in attesa nelle prossime ore l'ufficialità riguardo il rinvio di Inter Venezia. La partita potrebbe non giocarsi, tutto dipende dai nuovi tamponi.

Non solo Napoli-Salernitana è a rischio rinvio, perché oggi potrebbe essere il giorno decisivo anche per Inter-Venezia (in programma domani pomeriggio a San Siro). Altre 11 positività nel Venezia, che il 15 aveva già registrato 4 casi tra i giocatori. Lo ha comunicato il club: «Durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra». Nel pomeriggio, però è arrivato un nuovo comunicato e il Venezia ha annunciato un nuova positività nel gruppo squadra. Il club veneto ora ha dunque 15 tesserati positivi: quel che è certo che otto sono giocatori, altri 6 fanno parte dello staff. Il nuovo protocollo Covid, sdoganato due giorni fa dal Ministero della Salute, stabilisce che con 9 giocatori contagiati la gara va rinviata. Il Venezia non ha però specificato se la nuova positività riguarda un giocatore che a quel punto farebbe scattare il rinvio della partita con l'Inter. Se dovessero essere 9 i giocatori positivi, però, la squadra allenata da Paolo Zanetti sarebbe la prima a sperimentare il nuovo protocollo varato dalla Lega Calcio, che prevede il blocco della partita in caso di 35% di giocatori positivi - nove, appunto - sulla lista dei 25. Resta il fatto che la situazione rimane estremamente fluida, con possibilità, grazie ai cicli di tamponi che si stanno effettuando, di nuovi positivi o di negativizzati, con aggiornamenti che variano di ora in ora e che possono cambiare totalmente le dinamiche del campionato.

