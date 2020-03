Rinnovo Gattuso, Sky - ADL pensa ad un biennale, il tecnico chiede la conferma di tre calciatori

Ultime notizie mercato Napoli - Nella giornata di ieri è andato di scena, in quel di Castel Volturno, un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso in cui è stato affrontato, in maniera del tutto inevitabile, anche il tema legato al futuro del tecnico azzurro. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, in questo faccia a faccia non si sarebbe parlata né di durata né dell'ingaggio da riconoscere al tecnico, con la dirigenza che però sta valutando di proporre un biennale all'ex Milan. Dal canto suo, però, l'allenatore avrebbe chiesto la conferma, oltre che di Dries Mertens, anche di Piotr Zielinski e di Fabian Ruiz, ritenuti centrali nel suo disegno tattico. In ogni caso, le parti si aggiorneranno nuovamente tra qualche tempo.

Piotr Zielinski Napoli