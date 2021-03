Riecco Petagna: l'attaccante sarà a disposizione di Gattuso per Napoli-Crotone

Napoli Calcio - In attesa di capirne di più su Dries Mertens infortunatosi ieri in nazionale, arrivano buone notizie per quanto riguarda Andrea Petagna. Il centravanti, reduce da uno stop piuttosto lungo, torna infatti a disposizione di Gennaro Gattuso.

Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito: