Repubblica - La Lega Calcio valuta lo spostamento di Napoli-Inter a maggio, Assemblea straordinaria mercoledì

Ultime notizie calcio Napoli - L'allarme Coronavirus sta gettando nel caos l'Italia tutta in particolar modo il mondo del calcio nostrano a causa dei tanti slittamenti che sono stati decisi per evitare la diffusione del contagio di questo virus. In mattinata il capo della comunicazione della SSC Napoli ha chiesto il rinvio delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter) a maggio per consentire lo svolgimento della sfida scudetto tra bianconeri e nerazzurri già in questa settimana, senza aspettare il mese di maggio. Ebbene, stando a quanto riportato dall'edizione online del quotidiano nazionale "Repubblica", la Lega Calcio starebbe prendendo in considerazione questa possibilità ed è prevista per mercoledì una Assemblea straordinaria per decidere le linee guida da seguire e per fare chiarezza su questa situazione che sta diventando ogni giorno più difficile.

