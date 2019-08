Sarri colpito da una forte polmonite ma anche ieri si è presentato al centro tecnico per parlare con lo staff i e per seguire l'allenamento da una stanza con monitor all’interno dalla quale può seguire live i movimenti dei suoi calciatori, prima di tornare a parlare con lo staff al termine della seduta. Non lascia niente al caso, Sarri, nonostante i problemi di salute potrebbero costringerlo a saltare la prima di campionato contro il Parma. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.