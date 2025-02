Repubblica - Nuovo centro sportivo, investimento del Napoli da 50 milioni: accordo vicino

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo centro sportivo, l'edizione odierna di Repubblica racconta il progetto di De Laurentiis:

"Il centro sportivo -In ballo c’è come detto il futuro del Napoli, che investendo nelle strutture diventerebbe oltretutto ancora più appetibile sul mercato, con una valutazione da 1 miliardo di euro che è la cifra minima nei pensieri di De Laurentiis per prendere in considerazione tra qualche anno un’ipotesi di cessione. Sono gli asset infatti a fare al differenza e vale anche per centro sportivo e settore giovanile, per cui bisogna ipotizzare da parte del club un ulteriore esborso da 50 milioni. La strada in questo caso è in discesa: la prima squadra resterà infatti nell’attuale Training Center almeno fino al 30 giugno del 2026 e nel frattempo sempre nella zona di Castel Volturno dovranno iniziare i lavori per costruire la nuova cittadella azzurra. Il presidente ha già individuato l’area - sempre di proprietà della famiglia Coppola - e le parti non sono lontane dall’accordo".