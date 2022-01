Record - Senegal, Koulibaly minaccia di lasciare la Coppa d'Africa

Caos nel ritiro del Senegal, Kalidou Koulibaly avrebbe minacciato di lasciare la Coppa d'Africa. Il motivo? Per i problemi legati ai test in seguito alla positività al Covid-19.

Koulibaly minaccia di lasciare la coppa d'Africa

È questa l'indiscrezione riportata da Record. Il difensore del Napoli è in ritiro con la propria nazionale ma è risultato positivo al Covid-19, rendendosi indisponibile per la prima gara contro lo Zimbabwe. Domani è in programma la sfida contro la Guinea e, per il momento, Koulibaly dovrebbe saltare anche questa gara in quanto il protocollo prevede che venga effettuato un tampone ogni due giorni. Nel test di ieri, il difensore del Napoli è risultato ancora positivo.