SERIE A - Come riferiscono i colleghi di Radio Kiss Kiss, l'ultima giornata di campionato si giocherà ancora una volta senza pubblico. Tramonta quindi l'ipotesi di riapertura con una piccola percentuale di tifosi sugli spalti. A dire no sarebbero stati quei club ancora in corsa per l'Europa che non avrebbero visto di buon occhio questa iniziativa vedendola come uno svantaggio per chi si trova a scendere in campo fuori casa. Quindi tutto rinviato alla prossima stagione.