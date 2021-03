Psicosi vaccino AstraZeneca, più di 400 persone non si presentano all'appuntamento della Regione

Coronavirus Campania- C'è chi corre e preme per essere vaccinato e chi invece, pur avendo la possibilità, si defila. Si tratta di 424 persone tra forze dell'ordine e personale scolastico che hanno preferito assentarsi all'appuntamto dopo le notizie spaventore relative ai presunti effetti collaterali del medicinale firmato AstraZeneca.

Lo riporta La Repubblica oggi in edicola:

La campagna di vaccinazione contro il Covid ha due facce: quella del personale scolastico e delle forze dell’ordine che non si presentano all’appuntamento con AstraZeneca e quella di oltre 50 mila over 70 che si prenotano in poche ore per la profilassi mandando in tilt il sistema. Psicosi da un lato, voglia di immunizzarsi dall’altro.