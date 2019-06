PSG, Cavani andrà via gratis il prossimo anno: punterà ad un altro contratto faraonico

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Tancredi Palmeri ha evidenziato:"Al momento, Edinson Cavani è uno dei 4 migliori centravanti al mondo. Lo è avendo 32 anni. E il prossimo anno andrà via gratis. Ci sono stati contatti con l’Atletico, ma a questo punto l’uruguaiano terminerà il proprio contratto da 10 milioni di € a stagione con il PSG, e il prossimo anno sarà libero di scegliere l’ultima destinazione in carriera, e con un altrettanto alto stipendio. In un anno cambia parecchio, ma ripetiamo: Cavani il prossimo anno sarà disponibile gratis. Uno shock".