Portiere Napoli, cambiano le gerarchie? La scelta su Meret e Caprile

Napoli - Portiere Napoli, ultimissime notizie su quella che è la situazione attuale in casa Napoli con Antonio Conte che è stato chiaro dal primo giorno che si è inserito in questa nuova avventura azzurra: "Nessuno ha il posto assicurato".

E anche il tanto messo in discussione Alex Meret ha recepito il messaggio, trasformandosi e diventando decisivo in quasi tutte le partite di questo inizio di stagione con le sue parate (almeno in 3 partite è stato uno dei migliori in campo). Adesso però si è infortunato Meret e in tanti si chiedono se con l'occasione che avrà Carpile possano cambiare le gerarchie.

La scelta però Conte sembra averla già fatta e punterà ancora una vola su Meret quando rientrerà dall'infortunio, ma il portiere non dovrà mai abbassare la guardia perché Conte non ha nessun timore di cambiare tutto e scegliere il giovane Elia Caprile.