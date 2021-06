Ultime calcio - Alle 18 scendono in campo Polonia e Slovacchia per la prima gara del rispettivo girone ad Euro 2020. In campo sia Zielinski che Hamsik:

Polonia (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus; Linetty, Krychowiak, Klich; Zielinski, Lewandowski, Jozwiak. Ct Paulo Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct Tarkovic