Politano cambia agente! Addio allo storico manager, ecco chi potrebbe seguirlo ora

Calciomercato Napoli - Sorpresa per Matteo Politano: l'esterno del Napoli, reduce da un periodo importante confermato anche in quest'avvio con Luciano Spalletti, cambia agente. A dare la notizia è il collega Niccolò Schira attraverso il proprio sito:

Si infiamma anche il mercato dei procuratori: l’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano si separa dal suo storico agente Davide Lippi. Nei giorni scorsi il calciatore ex Roma e Inter ha comunicato all'agente viareggino la sua decisione. In tanti hanno già sondato il terreno per accaparrarsi il 21 azzurro: in prima fila per diventare il nuovo manager di Politano ci sarebbe Fali Ramadani. Giorni caldi...