Panchine allargate in Serie A, la FIGC vuole aumentare il numero di calciatori disponibili

Il sito della FIGC riporta un resoconto relativo all'ultimo consiglio federale in cui si è parlato di alcune novità per la prossima stagione di Serie A:

"L’esclusione di Campobasso e Teramo dalla Serie C, la soddisfazione per il Decreto Vezzali, che ha accolto le richieste presentate dalla FIGC (apprendistato a partire dai 15 anni, introduzione dell’avviamento al professionismo e modifiche apportate alla figura del lavoratore sportivo) nonché alcune modifiche regolamentari, come l’allargamento della panchina da 12 a 15 elementi e la definizione di una norma che riconosca il cosiddetto ‘diritto di recompra’ anche alle cessioni temporanee di contratto.

Sono state questi i temi principali affrontati nella riunione odierna del Consiglio Federale, durante il quale il presidente Gabriele Gravina ha informato i consiglieri di aver richiesto formalmente al CONI di avviare presso il CIO il processo per arrivare al riconoscimento del Futsal quale disciplina olimpica”.