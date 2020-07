Calciomercato Napoli - Victor Osihmen, poco fa, ha lasciato l'Hotel Britannique in compagnia della fidanzata e del suo procuratore. Il giocatore non ha rilasciato nessuna dichiarazione alla stampa presente. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, c'è un cambio di programma per l'attaccante classe 98. Il nigeriano, infatti, pra sta lasciando la città dove è appena arrivato a Capodichino per far ritorno in Francia.

Guarda il video in allegato!